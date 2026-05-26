Spectacle » Les autres mondes » Cie Les Échappées du bal / Théâtre de rue esplanade centre commercial la bellangerais Rennes
Spectacle » Les autres mondes » Cie Les Échappées du bal / Théâtre de rue esplanade centre commercial la bellangerais Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Spectacle » Les autres mondes » Cie Les Échappées du bal / Théâtre de rue esplanade centre commercial la bellangerais Rennes Jeudi 23 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine
entrée libre
Un spectacle autour du handicap, poétique et vivant qui invite petits et grands à voyager par l’imaginaire grâce à trois clowns solitaires/ Repli si mauvais temps. à partir de 5 ans
Un spectacle autour du handicap, poétique et vivant qui invite petits et grands à voyager .Felix, Violette et Anaïs, tels trois clowns solitaires se retrouvent ensemble pour surmonter leurs peurs et les obstacles sur leurs routes. Ils ne l’avaient pas vraiment envisagé mais finalement ils se comprennent et se ressemblent plus qu’ils ne le pensaient. à partir de 5ans
/ Repli si mauvais temps
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T19:45:00.000+02:00
1
esplanade centre commercial la bellangerais 5 rue du morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026