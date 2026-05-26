Spectacle » Les autres mondes » Cie Les Échappées du bal / Théâtre de rue esplanade centre commercial la bellangerais Rennes Jeudi 23 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Un spectacle autour du handicap, poétique et vivant qui invite petits et grands à voyager par l’imaginaire grâce à trois clowns solitaires/ Repli si mauvais temps. à partir de 5 ans

Un spectacle autour du handicap, poétique et vivant qui invite petits et grands à voyager .Felix, Violette et Anaïs, tels trois clowns solitaires se retrouvent ensemble pour surmonter leurs peurs et les obstacles sur leurs routes. Ils ne l’avaient pas vraiment envisagé mais finalement ils se comprennent et se ressemblent plus qu’ils ne le pensaient. à partir de 5ans

/ Repli si mauvais temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T19:45:00.000+02:00

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esplanade centre commercial la bellangerais 5 rue du morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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