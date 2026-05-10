BRADERIE SAINTE-ELISABETH Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes Rennes
BRADERIE SAINTE-ELISABETH Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes Rennes dimanche 5 juillet 2026.
BRADERIE SAINTE-ELISABETH Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes Rennes Dimanche 5 juillet, 06h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
La braderie Sainte-Elisabeth est une braderie familiale, calme où chacun peut trouver son bonheur. La braderie est ouverte aux habitants uniquement (professionnels s’abstenir). L’association Au P’tit…
La braderie Sainte-Elisabeth est une braderie familiale, calme où chacun peut trouver son bonheur.
La braderie est ouverte aux habitants uniquement (professionnels s’abstenir).
L’association Au P’tit Blosneur propose également une buvette avec les habitants du quartier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T06:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00
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0952545889 sainteelisabethbraderie@gmail.com https://www.auptitblosneur.fr/
Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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