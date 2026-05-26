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Fête Des Squares #6 Sq; louis boulanger Rennes

Fête Des Squares #6 Sq; louis boulanger Rennes

Fête Des Squares #6 Sq; louis boulanger Rennes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Sq; louis boulanger

Adresse : Square Louis Boulanger

Ville : 35708 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Fête Des Squares #6 Sq; louis boulanger Rennes Mercredi 1 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Deux spectacles dans un cadre magnifique de deux Groupes Rennais Woodland Birds Folk et AYEN Kabile et breton

20h00 : WOODLAND
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Dans un cadre magnifique sur l’étang des Longs champs deux groupes
Wooldlands Birds :est né de larencontre entre trois musiciens chanteurs du Choeur des longsChamps , inspiréspar la musique folk américaine ,canadienne, Irlandaise. Stéphanie, thomas et Jean Louis trois guitares, trois voix, vous entrainent dans un voyage musical à travers des reprises de erobertPlant, Emmylou Harris, CrosbyStillsNash and Young et bien d’autres

### 21h00 AYEN kabile/breton

né de complicité artistesattachés à leurs racines, mais tournésvers le monde, Kaled (chant,guembri, guitare),Aurélien (chant, ou,guitare), et Iwan (chant percussions),explorent ce qui rapproche lescultures : la fierté,la mémoire, la lutte, la fête et l’espérance.A traversdes réaménagements de chantstraditionnel Kabyles et bretons, le groupe crée un univers sonore à la fois ancestral et moderne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-01T22:30:00.000+02:00

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Sq; louis boulanger Square Louis Boulanger Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35708 Ille-et-Vilaine


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