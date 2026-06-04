Festival Les Tombées de la Nuit / DJ Miel Cloître Saint-Melaine Rennes Mercredi 1 juillet, 20h45 Ille-et-Vilaine

FUSION ÉCLECTIQUE DE HIP-HOP, R&B, DANCEHALL, AFROBEAT ET GARAGE ROCK

Miel, DJ, autrice et interprète lyonnaise de 24 ans, a de l’énergie positive et communicative, un goût versatile et passionné pour les sonorités éclectiques, allant du rap au R&B, en passant par la dancehall, l’afrobeat ou le brazilian funk. Elle crée des sets en constante métamorphose, aux atmosphères immersives et ambiances évolutives, naviguant en surprise entre soul, hip-hop, house et électro. Une véritable expérience sonore où le public est transporté par ses beats variés et ses mélanges inattendus. Une invitation à la fête qui lui a rapidement assuré sa place sur la scène électro nationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T20:45:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T22:15:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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