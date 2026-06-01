BRADERIE SAINTE-ELISABETH, Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes, Rennes
BRADERIE SAINTE-ELISABETH, Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes, Rennes dimanche 5 juillet 2026.
BRADERIE SAINTE-ELISABETH Dimanche 5 juillet, 06h00 Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T06:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T06:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
La braderie Sainte-Elisabeth est une braderie familiale, calme où chacun peut trouver son bonheur.
La braderie est ouverte aux habitants uniquement (professionnels s’abstenir).
L’association Au P’tit Blosneur propose également une buvette avec les habitants du quartier.
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La braderie Sainte-Elisabeth est une braderie familiale, calme où chacun peut trouver son bonheur. La braderie est ouverte aux habitants uniquement (professionnels s’abstenir). L’association Au P’tit… Brocante
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