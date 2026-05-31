Spectacle » Les autres mondes » Cie Les Échappées du bal / Théâtre de rue, esplanade centre commercial la bellangerais, Rennes
Spectacle » Les autres mondes » Cie Les Échappées du bal / Théâtre de rue, esplanade centre commercial la bellangerais, Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Spectacle » Les autres mondes » Cie Les Échappées du bal / Théâtre de rue Jeudi 23 juillet, 19h00 esplanade centre commercial la bellangerais Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:45:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:45:00+02:00
Un spectacle autour du handicap, poétique et vivant qui invite petits et grands à voyager .Felix, Violette et Anaïs, tels trois clowns solitaires se retrouvent ensemble pour surmonter leurs peurs et les obstacles sur leurs routes. Ils ne l’avaient pas vraiment envisagé mais finalement ils se comprennent et se ressemblent plus qu’ils ne le pensaient. à partir de 5ans
/ Repli si mauvais temps
esplanade centre commercial la bellangerais 5 rue du morbihan 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Un spectacle autour du handicap, poétique et vivant qui invite petits et grands à voyager par l’imaginaire grâce à trois clowns solitaires/ Repli si mauvais temps. à partir de 5 ans
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