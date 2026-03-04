Spectacle – Les Canuts pour les nuls, Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble

Spectacle – Les Canuts pour les nuls Samedi 23 mai, 20h00 Musée de l’Ancien Évêché Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Par la Compagnie du Chien Jaune

A la croisée du spectacle et de la conférence, cette proposition artistique, historique et ludique est une approche originale et vivante pour revisiter l’histoire passionnante des canuts et de la soierie lyonnaise.

Le spectacle sera suivi d’un échange avec Valérie Zipper, metteure en scène.

Conçu et mis en scène par Valérie Zipper, avec Emilie Canonge, Thibault Deloche et Denis Déon.

Musée de l’Ancien Évêché 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 03 15 25 https://musees.isere.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 03 15 25 »}] Situé au cœur du centre historique de Grenoble, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée de l’Ancien Évêché est installé dans l’ancien palais des évêques, édifice protégé au titre des Monuments historiques.

Le site présente en sous-sol un baptistère daté des premiers temps chrétiens, vestiges archéologiques exceptionnels qui témoignent de l’histoire religieuse de la cité. Dans les étages, le parcours permanent « L’Isère en histoire » invite les visiteurs à découvrir le territoire, son histoire et ses hommes. Chaque année, le musée présente deux expositions temporaires en lien avec ces thèmes. Dans Grenoble, tramway ligne B et bus ligne 16, arrêt Notre-Dame Musée

En voiture, parking du Musée de Grenoble (place Lavalette) à proximité immédiate

Nuit européenne des musées

©Compagnie du Chien Jaune