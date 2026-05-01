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Spectacle Les Dramaticules Fort de Queuleu Metz

Spectacle Les Dramaticules Fort de Queuleu Metz

Spectacle Les Dramaticules Fort de Queuleu Metz samedi 23 mai 2026.

Lieu : Fort de Queuleu

Adresse : Allée Jean Burger

Ville : 57070 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Spectacle Les Dramaticules

Fort de Queuleu Allée Jean Burger Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 15:45:00

Date(s) :
2026-05-23

Lecture-spectacle
Histoires de civils et de soldats par la Compagnie des Dramaticules.

Inscription par mail ou par téléphone.Tout public
0  .

Fort de Queuleu Allée Jean Burger Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 95 67 42 80  fort.metz.queuleu@gmail.com

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English :

Lecture-spectacle
Stories of civilians and soldiers by the Compagnie des Dramaticules.

Registration by e-mail or telephone.

L’événement Spectacle Les Dramaticules Metz a été mis à jour le 2026-05-13 par AGENCE INSPIRE METZ

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