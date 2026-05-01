Spectacle Les Dramaticules Fort de Queuleu Metz

Metz

Spectacle Les Dramaticules

Fort de Queuleu Allée Jean Burger Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 15:45:00

Date(s) :

2026-05-23

Lecture-spectacle

Histoires de civils et de soldats par la Compagnie des Dramaticules.

Inscription par mail ou par téléphone.Tout public

0 .

Fort de Queuleu Allée Jean Burger Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 95 67 42 80 fort.metz.queuleu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture-spectacle

Stories of civilians and soldiers by the Compagnie des Dramaticules.

Registration by e-mail or telephone.

L’événement Spectacle Les Dramaticules Metz a été mis à jour le 2026-05-13 par AGENCE INSPIRE METZ