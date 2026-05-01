Spectacle Les Dramaticules Fort de Queuleu Metz
Spectacle Les Dramaticules Fort de Queuleu Metz samedi 23 mai 2026.
Metz
Spectacle Les Dramaticules
Fort de Queuleu Allée Jean Burger Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 15:45:00
Date(s) :
2026-05-23
Lecture-spectacle
Histoires de civils et de soldats par la Compagnie des Dramaticules.
Inscription par mail ou par téléphone.Tout public
0 .
Fort de Queuleu Allée Jean Burger Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 95 67 42 80 fort.metz.queuleu@gmail.com
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English :
Lecture-spectacle
Stories of civilians and soldiers by the Compagnie des Dramaticules.
Registration by e-mail or telephone.
L’événement Spectacle Les Dramaticules Metz a été mis à jour le 2026-05-13 par AGENCE INSPIRE METZ
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