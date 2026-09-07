Spectacle : Les ondes invisibles. Autour des autrices oubliées, Théâtre Lisieux Normandie, Lisieux

Informations pratiques

Spectacle : Les ondes invisibles. Autour des autrices oubliées Samedi 19 septembre, 17h00 Théâtre Lisieux Normandie Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

C’est une radio théâtrale littéraire, animée par deux interprètes qui investissent un lieu pour une émission participative. Construit sur des instants incontournables de la radio (météo, infos, interviews…), ce spectacle explore des œuvres littéraires. Tantôt journalistes, invité·es ou correspondant·es, les comédien·nes passent d’un personnage à l’autre et le public est plongé dans un vrai-faux direct.

Et aussi… Visite guidée du théâtre à 10h et 14h.

-Le Collectif sur le Pont – Claire Barrabès-

Théâtre Lisieux Normandie 2 Rue au Char, 14100 Lisieux, France Lisieux 14100 Calvados Normandie 0231611213 https://www.lisieux-normandie.fr/culture-loisirs/culture/spectacle-vivant/theatre-lisieux-normandie/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie-thu00e9u00e2tre.lisieux-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 61 04 40 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Collectif Sur Le Pont