Spectacle Les Parts manquantes Redon
samedi 19 septembre 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
Spectacle Les Parts manquantes
Le Canal Théâtre Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une balade-théâtre autour de notre matrimoine. À Redon, dans la ville et ses quartiers, quinze comédiennes font revivre des femmes politiques ou militantes, artistes, scientifiques, témoins de l’histoire locale et/ou nationale, illustres inconnues … Ces femmes d’hier et d’aujourd’hui prendront la rue pour nous conter leur vie. Leurs histoires nous constituent et nous réparent peut-être. .
Le Canal Théâtre Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80
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English :
L’événement Spectacle Les Parts manquantes Redon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT PAYS DE REDON
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