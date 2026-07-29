Informations pratiques

Redon

Spectacle Les Parts manquantes

Le Canal Théâtre Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une balade-théâtre autour de notre matrimoine. À Redon, dans la ville et ses quartiers, quinze comédiennes font revivre des femmes politiques ou militantes, artistes, scientifiques, témoins de l’histoire locale et/ou nationale, illustres inconnues … Ces femmes d’hier et d’aujourd’hui prendront la rue pour nous conter leur vie. Leurs histoires nous constituent et nous réparent peut-être. .

Le Canal Théâtre Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80

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English :

L’événement Spectacle Les Parts manquantes Redon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT PAYS DE REDON