Spectacle les petits pas sont lune

rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23 15:30:00

fin : 2026-04-23 16:05:00

Date(s) :

2026-04-23

Par la Cie L’étoile et les fils

Il était une fois dans une très grande forêt un papi tout en sel et une mamie tout en sucre, une petite chouette qui avait perdu sa maman, une citrouille qui roule et des animaux malicieux aux grands yeux.

Parce que rien ne sert de courir, des contes courts pour nourrir l’imagination. Un voyage au pays des histoires, avec la marelle à l’histoires de la Terre jusqu’au ciel ! 0 .

rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 40 mediathequevalleedeville@alsace.eu

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English :

L’événement Spectacle les petits pas sont lune Villé a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé