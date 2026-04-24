Spectacle Les pieds nus dans la neige Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Les pieds nus dans la neige

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une comédie hommage à Louis de Funès avec une histoire originale et hélas, un peu d’actualité, bardée de clins d’oeil à cet immense acteur !

Un président de la république (fictif) voit sa côte de popularité baisser à un niveau pratiquement jamais vu jusque là. Radin, de mauvaise foi, égoïste, il réalise à peine que le peuple, qui subit en plus une période hivernale terrible, s’enlise dans une pauvreté immense. La colère de la rue gronde ! L’heure est venue d’engager un nouveau conseiller en communication pour redorer son blason et reconquérir l’électorat perdu ! Mais avec son caractère épouvantable, et face à ce conseiller charismatique de plus en plus populaire, le président va affronter de nombreuses situations pittoresques qui seront autant d’obstacles à son éventuelle réélection.

Cyril Etesse et Adrien Gabeulet rendent un hommage unique à Louis de Funès au travers d’une comédie originale qui fait revivre l’immense acteur comique avec des clins d’œil évocateurs à nombre de ses films les plus mythiques. Les talents d’imitateurs et de comédiens des deux artistes, au service de situations, quiproquos et scènes hilarantes donnent à cette pièce un parfum de nostalgie qui ravira tous les admirateurs de Louis de Funès… et les autres !Tout public

18 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

A tribute comedy to Louis de Funès, with an original and, alas, somewhat topical story, full of winks to this great actor!

A (fictional) president of the republic sees his popularity ratings plummet to a level virtually unheard of until now. Stingy, dishonest and egotistical, he barely realizes that the people, who are also enduring a terrible winter, are mired in immense poverty. The anger of the streets is roaring! The time has come to hire a new communications consultant to restore his image and win back the lost electorate! But with his appalling character, and faced with this increasingly popular charismatic advisor, the president is going to face many picturesque situations that will be as many obstacles to his possible re-election.

Cyril Etesse and Adrien Gabeulet pay a unique tribute to Louis de Funès in an original comedy that brings the great comic actor to life, with evocative nods to many of his most legendary films. The two artists’ talents as impersonators and comedians, combined with hilarious situations, misunderstandings and scenes, give this play a nostalgic flavour that will delight all admirers of Louis de Funès? and everyone else!

L’événement Spectacle Les pieds nus dans la neige Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ