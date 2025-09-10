Spectacle Les Saints Paumés Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Spectacle Les Saints Paumés

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-18 18:00:00

fin : 2026-12-18 19:00:00

Date(s) :

2026-12-18

Et si on osait, le temps d’une soirée, un Noël à contre-courant ?

Les Saints Paumés est un spectacle qui nous invite à franchir le rideau de paillettes des fêtes de fin d’année pour explorer la part d’ombre, mais surtout l’incroyable éclat d’humanité que la ville dissimule sous ses néons.

Loin de l’agitation des vitrines et de la frénésie des cadeaux, loin du décorum habituel des fêtes de fin d’année, cette histoire contée et musicale nous tend un miroir sur notre propre existence et célèbre la dignité retrouvée et la magie brute de la rencontre imprévue.

C’est une invitation à se reconnecter à ce qui nous lie vraiment, au-delà de l’abondance matérielle. Un moment suspendu, bouleversant et nécessaire pour se souvenir que, sous le sapin, le plus beau cadeau reste une main tendue.

Un rendez-vous pour les cœurs en quête de sens, au plus proche de la fraternité.

Écriture, mise en scène et interprétation Jean Lett

Musique Christophe Jung

Public adulte.

Sur inscription en ligne.Adultes

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Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

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English :

What if, just for one evening, we dared to celebrate a Christmas that goes against the grain?

Les Saints Paum%is a show that invites us to look beyond the glittering facade of the holiday season to explore its darker side—but above all, the incredible radiance of humanity that the city hides beneath its neon lights.

Far from the hustle and bustle of store windows and the gift-giving frenzy, far from the usual trappings of the end-of-year festivities, this storytelling and musical performance holds up a mirror to our own existence and celebrates rediscovered dignity and the raw magic of chance encounters.

It is an invitation to reconnect with what truly binds us, beyond material abundance. A moment suspended in time—moving and necessary—to remind us that, beneath the Christmas tree, the most beautiful gift remains an outstretched hand.

An event for hearts in search of meaning, in the spirit of brotherhood.

Written, directed, and performed by: Jean Lett

Music by: Christophe Jung

For adults.

Online registration required.

L’événement Spectacle Les Saints Paumés Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES