Spectacle Les Tony à Anglars-Nozac Place du village Anglars-Nozac

Informations pratiques

Anglars-Nozac

Spectacle Les Tony à Anglars-Nozac

Place du village Auniac Anglars-Nozac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

A l'occasion du traditionnel vide-grenier, la municipalité offre une animation inédite au coeur de l'après-midi un spectacle d'acrobaties et de magie mené par Les Tony !

A l'ombre des platanes près du terrain de pétanque, petits et grands auront alors l’occasion d’applaudir cette sympathique famille d’artistes.

Numéros de grande illusion, jongleries et acrobaties en tous genres, sketchs comiques avec nos amis les clowns, moment de rire avec ATHOS le chien comédien etc..

A l'occasion du traditionnel vide-grenier, la municipalité offre une animation inédite au coeur de l'après-midi un spectacle d'acrobaties et de magie mené par Les Tony !

A l'ombre des platanes près du terrain de pétanque, petits et grands auront alors l’occasion d’applaudir cette sympathique famille d’artistes.

Numéros de grande illusion, jongleries et acrobaties en tous genres, sketchs comiques avec nos amis les clowns, moment de rire avec ATHOS le chien comédien etc… Le rêve, l’émotion, le rire et la poésie rythmeront ce spectacle le tout dans un décor sur le thème du cirque.

.

Place du village Auniac Anglars-Nozac 46300 Lot Occitanie +33 6 40 15 47 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the traditional yard sale, the town is offering a special afternoon event: an acrobatics and magic show performed by Les Tony!

In the shade of the plane trees near the pétanque court, young and old alike will have the chance to cheer on this friendly family of performers.

Grand illusion acts, juggling and acrobatics of all kinds, comedy sketches with our clown friends, laughs with ATHOS the comedy dog, and more…

L’événement Spectacle Les Tony à Anglars-Nozac Anglars-Nozac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gourdon