Spectacle de marionnettes Lili à l’infini … par Valério Point à l’Arsénic Goujounac

Spectacle de marionnettes Lili à l’infini … par Valério Point à l’Arsénic

Café associatif Le Tympan Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Lili à l’infini… raconte les aventures de Lili, une petite chienne née de l’imaginaire d’un marionnettiste méticuleux, mais plus ou moins habile selon les situations. Ces deux personnages burlesques s’amusent ensemble, jouant et se jouant l’un de l’autre. Ils entraînent le public dans un univers onirique et plein de surprises, celui de leur relation faite de tendresse, d’affection, de joie et d’amitié. Des moments qui pourraient durer à l’infini, si les plaisanteries d’un petit os facétieux et les caprices d’un phonographe ne venaient tout perturber !

Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

Lili à l?infini? recounts the adventures of Lili, a little dog born from the imagination of a meticulous puppeteer, but more or less skilled depending on the situation

