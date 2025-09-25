Biennale d’Art « Goujoun’Art »

La 8ème biennale de Goujoun’Art fait son retour en 2026 !

Les espaces du village et les salles du café associatif « Le Tympan » seront investis par une quinzaine d’artistes professionnels, aussi bien peintres, plasticiens, que céramistes et sculpteurs

Les espaces du village et les salles du café associatif « Le Tympan » seront investis par une quinzaine d’artistes professionnels, aussi bien peintres, plasticiens, que céramistes et sculpteurs.

La présence du sculpteur lotois Michel Zachariou est d’ores et déjà confirmée.

Un espace sera à découvrir la Galerie Still, installée au coeur de Goujounac, qui participera à l’évènement. Les enfants des écoles travailleront en atelier avec un.e artiste et exposeront leurs créations durant le temps de la biennale.

Cette édition proposera aussi théâtre, conférence et diverses activités de partage qui seront précisées ultérieurement. .

Dans le village Goujounac 46250 Lot Occitanie goujounart46250@gmail.com

English :

The 8th Goujoun’Art biennial returns in 2026!

Some fifteen professional artists, including painters, plastic artists, ceramists and sculptors, will take over the village and the rooms of the café « Le Tympan »

German :

Die 8. Biennale von Goujoun’Art kehrt im Jahr 2026 zurück!

Die Räume des Dorfes und die Säle des Vereinscafés « Le Tympan » werden von rund 15 professionellen Künstlern bespielt, darunter Maler, Plastiker, Keramiker und Bildhauer

Italiano :

L’ottava biennale di Goujoun’Art torna nel 2026!

Il villaggio e le sale del caffè « Le Tympan » saranno occupate da una quindicina di artisti professionisti, tra cui pittori, artisti visivi, ceramisti e scultori

Espanol :

¡La 8ª Bienal de Arte Goujoun’Art vuelve en 2026!

El pueblo y las salas del café « Le Tympan » serán tomados por una quincena de artistas profesionales, entre pintores, artistas plásticos, ceramistas y escultores

