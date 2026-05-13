Exposition collective d’œuvres à la galerie Still Goujounac
Exposition collective d’œuvres à la galerie Still Goujounac samedi 20 juin 2026.
Goujounac
Exposition collective d’œuvres à la galerie Still
31, rue des Anciens Rosiers Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La galerie Still présente une nouvelle exposition composée d'une sélection d'œuvres de ses artistes, dans le cadre de la biennale de Goujoun'art.
La galerie Still présente une nouvelle exposition composée d'une sélection d'œuvres de ses artistes, dans le cadre de la biennale de Goujoun'art.
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31, rue des Anciens Rosiers Goujounac 46250 Lot Occitanie
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English :
The Still gallery presents a new exhibition composed of a selection of works by its artists, as part of the Goujoun'art biennial.
L’événement Exposition collective d’œuvres à la galerie Still Goujounac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Gourdon
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