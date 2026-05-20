Concert Junebug au Tympan à Goujounac Goujounac
Concert Junebug au Tympan à Goujounac Goujounac dimanche 28 juin 2026.
Goujounac
Concert Junebug au Tympan à Goujounac
LE BOURG Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Junebug c'est le titre d'un film mais c'est surtout le nom de ce duo étonnant mêlant avec habileté elektro et folk, le tout à la mode lilloise.
Junebug c'est le titre d'un film mais c'est surtout le nom de ce duo étonnant mêlant avec habileté elektro et folk, le tout à la mode lilloise.
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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18
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English :
Junebug is the title of a film, but it is above all the name of this astonishing duo that skillfully blends elektro and folk, all in Lille style.
L’événement Concert Junebug au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon
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