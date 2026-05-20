Goujounac

Concert Junebug au Tympan à Goujounac

LE BOURG Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Junebug c'est le titre d'un film mais c'est surtout le nom de ce duo étonnant mêlant avec habileté elektro et folk, le tout à la mode lilloise.

Junebug c'est le titre d'un film mais c'est surtout le nom de ce duo étonnant mêlant avec habileté elektro et folk, le tout à la mode lilloise.

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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

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English :

Junebug is the title of a film, but it is above all the name of this astonishing duo that skillfully blends elektro and folk, all in Lille style.

L’événement Concert Junebug au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon