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Concert Odacieuses à Goujounac Goujounac

Concert Odacieuses à Goujounac Goujounac

Concert Odacieuses à Goujounac Goujounac jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Eglise de Goujounac

Ville : 46250 Goujounac

Département : Lot

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Participation libre

Goujounac

Concert Odacieuses à Goujounac

Eglise de Goujounac Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Odacieuse, c'est un duo de femmes, tout en douceur et poésie

Odacieuse, c'est un duo de femmes, tout en douceur et poésie. Ce concert organisé par l'Association le Tympan mêlera les voix de Mathilde Limal et Judith Charron au piano et à la guitare.

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Eglise de Goujounac Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18 

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English :

Odacieuse, it's a duo of women, all sweetness and poetry

L’événement Concert Odacieuses à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon

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