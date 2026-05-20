Goujounac

Concert Odacieuses à Goujounac

Eglise de Goujounac Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Odacieuse, c'est un duo de femmes, tout en douceur et poésie

Odacieuse, c'est un duo de femmes, tout en douceur et poésie. Ce concert organisé par l'Association le Tympan mêlera les voix de Mathilde Limal et Judith Charron au piano et à la guitare.

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Eglise de Goujounac Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

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English :

Odacieuse, it's a duo of women, all sweetness and poetry

L’événement Concert Odacieuses à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon