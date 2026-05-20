Concert Odacieuses à Goujounac Goujounac
Concert Odacieuses à Goujounac Goujounac jeudi 25 juin 2026.
Goujounac
Concert Odacieuses à Goujounac
Eglise de Goujounac Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Odacieuse, c'est un duo de femmes, tout en douceur et poésie
Odacieuse, c'est un duo de femmes, tout en douceur et poésie. Ce concert organisé par l'Association le Tympan mêlera les voix de Mathilde Limal et Judith Charron au piano et à la guitare.
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Eglise de Goujounac Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18
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English :
Odacieuse, it's a duo of women, all sweetness and poetry
L’événement Concert Odacieuses à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon
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