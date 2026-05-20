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Concert Lorkê Lorkê au Tympan à Goujounac Goujounac

Concert Lorkê Lorkê au Tympan à Goujounac Goujounac

Concert Lorkê Lorkê au Tympan à Goujounac Goujounac jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : LE BOURG

Ville : 46250 Goujounac

Département : Lot

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Participation libre

Goujounac

Concert Lorkê Lorkê au Tympan à Goujounac

LE BOURG Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Lorkê Lorkê, groupe de musique "oriental electric" oscille entre traditions du Moyen-Orient et des grooves électriques ..

Lorkê Lorkê, groupe de musique "oriental electric" oscille entre traditions du Moyen-Orient et des grooves électriques … à découvrir absolument.

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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18 

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English :

Lorkê Lorkê, an electric "oriental" music group oscillates between Middle Eastern traditions and electric grooves .

L’événement Concert Lorkê Lorkê au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon

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