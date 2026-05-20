Goujounac

Concert Baldango au Tympan à Goujounac

LE BOURG Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Baldango ouvrira la saison estivale avec le premier concert organisé par l'Association le Tympan

Baldango ouvrira la saison estivale avec le premier concert organisé par l'Association le Tympan. Combias, tziganes, maloyas, calypso, c'est un voyage sonore riche qui vous attend.

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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

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English :

Baldango will open the summer season with the first concert organized by the Association le Tympan

L’événement Concert Baldango au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon