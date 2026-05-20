Concert Baldango au Tympan à Goujounac Goujounac
Concert Baldango au Tympan à Goujounac Goujounac jeudi 18 juin 2026.
Goujounac
Concert Baldango au Tympan à Goujounac
LE BOURG Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Baldango ouvrira la saison estivale avec le premier concert organisé par l'Association le Tympan
Baldango ouvrira la saison estivale avec le premier concert organisé par l'Association le Tympan. Combias, tziganes, maloyas, calypso, c'est un voyage sonore riche qui vous attend.
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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18
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English :
Baldango will open the summer season with the first concert organized by the Association le Tympan
L’événement Concert Baldango au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon
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