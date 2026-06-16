SPECTACLE LIRE À LA PLAGE Valras-Plage
SPECTACLE LIRE À LA PLAGE Valras-Plage vendredi 24 juillet 2026.
Valras-Plage
SPECTACLE LIRE À LA PLAGE
Boulevard Jean Moulin Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Fontaine, loup, clé… Des héros inattendus pour revisiter Perrault dans un spectacle plein d’humour. Dès 6 ans
La compagnie du Firmament Pneumatiques vous propose une version des contes de Perrault revisitée, avec des personnages inattendus une fontaine, un loup, une clé…
Un spectacle surprenant et ludique qui bouscule les points de vue et redonne toute leur modernité à ces classiques.
À partir de 6 ans. .
Boulevard Jean Moulin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English : SPECTACLE LIRE À LA PLAGE
Fountain, wolf, key? unexpected heroes to revisit Perrault in a humorous show. Ages 6 and up
L’événement SPECTACLE LIRE À LA PLAGE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34
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