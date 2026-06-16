Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP Valras-Plage

TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP Valras-Plage jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Esplanade Emile Turco

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Valras-Plage

TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP

Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Venez vous initiez au handball et participer à un tournoi amical qui a du style !
Dès 6 ans, nœud papillon fourni.
Venez vous initiez au handball et participer à un tournoi amical qui a du style !
Dès 6 ans, nœud papillon fourni.
Entrée libre.   .

Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP

Come and learn handball and take part in a friendly tournament with style!
Ages 6 and up, butterfly bow tie included.

L’événement TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34

À voir aussi à Valras-Plage (Hérault)