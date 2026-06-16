TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP Valras-Plage
TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP Valras-Plage jeudi 23 juillet 2026.
Valras-Plage
TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP
Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez vous initiez au handball et participer à un tournoi amical qui a du style !
Dès 6 ans, nœud papillon fourni.
Venez vous initiez au handball et participer à un tournoi amical qui a du style !
Dès 6 ans, nœud papillon fourni.
Entrée libre. .
Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English : TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP
Come and learn handball and take part in a friendly tournament with style!
Ages 6 and up, butterfly bow tie included.
L’événement TOURNOI DE HANDBALL SPÉCIAL NŒUD PAP Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34
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