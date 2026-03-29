Informations pratiques

Lauzès

Spectacle L’oiseau enchanté à la MARPA de Lauzès

Le bourg Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Spectacle participatif animé par le siffleur d’oiseaux Pierre-Elie Jay.

Spectacle participatif animé par le siffleur d’oiseaux Pierre-Elie Jay.

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Le bourg Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 5 65 24 20 60

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English :

An interactive show hosted by bird caller Pierre-Elie Jay.

L’événement Spectacle L’oiseau enchanté à la MARPA de Lauzès Lauzès a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Labastide-Murat