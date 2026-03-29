AGENDA · Lauzès
Spectacle L’oiseau enchanté à la MARPA de Lauzès Lauzès
vendredi 7 août 2026 · Lauzès
Informations pratiques
Lauzès
Spectacle L’oiseau enchanté à la MARPA de Lauzès
Le bourg Lauzès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Spectacle participatif animé par le siffleur d’oiseaux Pierre-Elie Jay.
Spectacle participatif animé par le siffleur d’oiseaux Pierre-Elie Jay.
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Le bourg Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 5 65 24 20 60
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English :
An interactive show hosted by bird caller Pierre-Elie Jay.
L’événement Spectacle L’oiseau enchanté à la MARPA de Lauzès Lauzès a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Labastide-Murat
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