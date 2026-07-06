Journée Portes Ouvertes à la MARPA de Lauzès Lauzès
samedi 12 septembre 2026 · Lauzès
Informations pratiques
Lauzès
Journée Portes Ouvertes à la MARPA de Lauzès
118 chemin de la Croix Haute Lauzès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez profiter de la Journée Portes Ouvertes de la Marpa Dr F
Venez profiter de la Journée Portes Ouvertes de la Marpa Dr F. Jubin de Lauzès.
Ouvert au grand public.
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118 chemin de la Croix Haute Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 5 65 24 20 60 laurence.monestier@ra-ladom.com
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English :
%A0Come enjoy the Open House at Marpa Dr. F
L’événement Journée Portes Ouvertes à la MARPA de Lauzès Lauzès a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Labastide-Murat
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