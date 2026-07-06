Informations pratiques

Lauzès

Journée Portes Ouvertes à la MARPA de Lauzès

118 chemin de la Croix Haute Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez profiter de la Journée Portes Ouvertes de la Marpa Dr F

Venez profiter de la Journée Portes Ouvertes de la Marpa Dr F. Jubin de Lauzès.

Ouvert au grand public.

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118 chemin de la Croix Haute Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 5 65 24 20 60 laurence.monestier@ra-ladom.com

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English :

%A0Come enjoy the Open House at Marpa Dr. F

L’événement Journée Portes Ouvertes à la MARPA de Lauzès Lauzès a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Labastide-Murat