Chorales amateurs, en faveur de l’association Avenir Togo 46 Lauzès
dimanche 19 juillet 2026 · Lauzès
Informations pratiques
Lauzès
Chorales amateurs, en faveur de l’association Avenir Togo 46
Lauzès Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le décor de l'église de Lauzès pour écouter 2 chorales amateurs pour un programme éclectique en faveur de l'association AVENIR TOGO 46.
1° partie classique, accompagnée au p iano et au violon
2° partie polyphonie traditionnelle du monde a capella
Suivies d'un pot de l'amitié.
Le décor de l'église de Lauzès pour écouter 2 chorales amateurs pour un programme éclectique en faveur de l'association AVENIR TOGO 46.
1° partie classique, accompagnée au p iano et au violon
2° partie polyphonie traditionnelle du monde a capella
Suivies d'un pot de l'amitié.
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Lauzès 46360 Lot Occitanie avenirtogo46@gmail.com
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English :
The setting at the Lauzès church to hear two amateur choirs perform an eclectic program in support of the AVENIR TOGO 46 association.
Part 1: Classical music, accompanied by piano and violin
Part 2: Traditional a cappella polyphonic music from around the world
Followed by a friendly reception.
L’événement Chorales amateurs, en faveur de l’association Avenir Togo 46 Lauzès a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Labastide-Murat
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