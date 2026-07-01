Informations pratiques

Lauzès

Chorales amateurs, en faveur de l’association Avenir Togo 46

Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le décor de l'église de Lauzès pour écouter 2 chorales amateurs pour un programme éclectique en faveur de l'association AVENIR TOGO 46.

1° partie classique, accompagnée au p iano et au violon

2° partie polyphonie traditionnelle du monde a capella

Suivies d'un pot de l'amitié.

Le décor de l'église de Lauzès pour écouter 2 chorales amateurs pour un programme éclectique en faveur de l'association AVENIR TOGO 46.

1° partie classique, accompagnée au p iano et au violon

2° partie polyphonie traditionnelle du monde a capella

Suivies d'un pot de l'amitié.

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Lauzès 46360 Lot Occitanie avenirtogo46@gmail.com

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English :

The setting at the Lauzès church to hear two amateur choirs perform an eclectic program in support of the AVENIR TOGO 46 association.

Part 1: Classical music, accompanied by piano and violin

Part 2: Traditional a cappella polyphonic music from around the world

Followed by a friendly reception.

L’événement Chorales amateurs, en faveur de l’association Avenir Togo 46 Lauzès a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Labastide-Murat