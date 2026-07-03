Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs Paluel
samedi 3 octobre 2026 · Paluel
Informations pratiques
Paluel
Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs
Espace de la Durdent Paluel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Soirée spectacle et pasta.
Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs.
A l’espace Durdent à 19h.
Repas pasta sauces au choix chorizo, saumon, carbo, bolo
Café gourmand
Réservation avant le 25 septembre .
Espace de la Durdent Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 50 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs
L’événement Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs Paluel a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Paluel (Seine-Maritime)
- Exposition artistique De terre et de papier Clos des fées Paluel 19 septembre 2026
- Escape game à la centrale nucléaire Paluel 19 septembre 2026
- Exposition mémorielle Paluel 19 septembre 2026
- Visite guidée de la centrale nucléaire de Paluel, EDF – centrale nucléaire de Paluel, Paluel 19 septembre 2026
- Visites commentées Mémoires d’Albâtre Paluel 19 septembre 2026