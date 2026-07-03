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AGENDA · Paluel

Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs Paluel

samedi 3 octobre 2026 · Paluel

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Espace de la Durdent
Ville
76450 Paluel
Département
Seine-Maritime
Tarif

Paluel

Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs

Espace de la Durdent Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Soirée spectacle et pasta.
Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs.
A l’espace Durdent à 19h.

Repas pasta sauces au choix chorizo, saumon, carbo, bolo
Café gourmand

Réservation avant le 25 septembre   .

Espace de la Durdent Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 50 44 

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English : Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs

L’événement Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs Paluel a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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