Informations pratiques

Paluel

Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs

Espace de la Durdent Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Soirée spectacle et pasta.

Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs.

A l’espace Durdent à 19h.

Repas pasta sauces au choix chorizo, saumon, carbo, bolo

Café gourmand

Réservation avant le 25 septembre .

Espace de la Durdent Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 50 44

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English : Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs

L’événement Spectacle magiciens mentalistes et hypnotiseurs Paluel a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre