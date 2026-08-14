Spectacle magie Romain Illusion Nos yeux d’enfants Pont-l’Abbé
dimanche 31 janvier 2027 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Spectacle magie Romain Illusion Nos yeux d’enfants
Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Un spectacle de magie pour toute la famille à Partir de 5 ans
Les soirées Netflix, c’est bien, l’intelligence artificielle une alliée !
Nous sommes à la fois connectés à tout, et pourtant déconnectées de nous-même.
Aurions-nous perdu nos yeux d’enfants dans ce monde qui va trop vite ?
Dans ce nouveau Spectacle de Magie, Romain, vous convie à voyager au cœur de votre âme. Un moment suspendu, entre Poésie et émerveillement, il vous invite à travailler votre imaginaire, à trouver cette étoile qui brille au fond de vous-même. Laissez-vous porter par la magie, et explorer les liens invisibles qui peuvent nous unir.
Alors, oserez-vous franchir le portail des rêves ?
Réservation auprès du Triskell .
Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle magie Romain Illusion Nos yeux d’enfants Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Pont-l'Abbé (Finistère)
- Concert Orgue Place des Carmes Pont-l’Abbé 13 septembre 2026
- Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé 19 septembre 2026
- Visite commentée du château des Barons du Pont, Château de Pont-l’Abbé, Pont-l’Abbé 19 septembre 2026
- Visite patrimoniale, Église Notre-Dame des Carmes, Pont-l’Abbé 19 septembre 2026
- Salon Bigouden du Disque Triskell Pont-l’Abbé 20 septembre 2026