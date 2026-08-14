Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Spectacle magie Romain Illusion Nos yeux d’enfants

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Un spectacle de magie pour toute la famille à Partir de 5 ans

Les soirées Netflix, c’est bien, l’intelligence artificielle une alliée !

Nous sommes à la fois connectés à tout, et pourtant déconnectées de nous-même.

Aurions-nous perdu nos yeux d’enfants dans ce monde qui va trop vite ?

Dans ce nouveau Spectacle de Magie, Romain, vous convie à voyager au cœur de votre âme. Un moment suspendu, entre Poésie et émerveillement, il vous invite à travailler votre imaginaire, à trouver cette étoile qui brille au fond de vous-même. Laissez-vous porter par la magie, et explorer les liens invisibles qui peuvent nous unir.

Alors, oserez-vous franchir le portail des rêves ?

Réservation auprès du Triskell .

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

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English :

L’événement Spectacle magie Romain Illusion Nos yeux d’enfants Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Destination Pays Bigouden