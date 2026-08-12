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AGENDA · Mansle-les-Fontaines

Spectacle Médiathèque Mansle-les-Fontaines

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Mansle-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
21 Rue Grange du Chapitre
Ville
16230 Mansle-les-Fontaines
Département
Charente
Tarif

Mansle-les-Fontaines

Spectacle

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

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Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58 

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English :

L’événement Spectacle Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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