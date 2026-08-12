AGENDA · Mansle-les-Fontaines
Spectacle Médiathèque Mansle-les-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Mansle-les-Fontaines
Informations pratiques
Mansle-les-Fontaines
Spectacle
Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 54 58
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English :
L’événement Spectacle Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente