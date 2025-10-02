Spectacle Marion Mezadorian Craquage Rue Méjou Bihan Guilvinec

Spectacle Marion Mezadorian Craquage

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 21:45:00

Date(s) :

2026-04-03

La comédienne revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion.

Craquage , c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue,

Vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et

ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les

pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie

de DIRE. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque

envie de craquer un peu nous aussi…

