Spectacle : Mimi Bonite, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Spectacle : Mimi Bonite Dimanche 31 mai, 16h00, 17h00 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Une invitation au voyage avec une petite poissonne polissonne. Un voyage fait de jeux et de rencontres improbables dans un univers aquatique à la fois mystérieux et poétique pour apprendre à écouter ses émotions et sensations.

Un spectacle de L’Hallali Production avec Sara Darmayan et Björn Gottschall.

Dans le cadre de la Fête du Jeu et de la Parentalité du quartier Bréquigny.

Familles et enfants dès 6 mois.

Deux représentations.

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr

Spectacle dès 6 mois spectacle jeune public

L’Hallali Production