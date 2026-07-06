Spectacle Moins qu’hier (plus que demain) rue des sports Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle Moins qu’hier (plus que demain)

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07 21:45:00

Date(s) :

2026-11-07

Théâtre humour

Adaptation de la BD de FabCaro par la Cie Arts Symbiose

Un portrait acide et décomplexé des relations de couple

Moins qu’Hier (plus que demain) explore avec humour et authenticité les travers de l’amour et de la vie à deux. À chaque planche, Fabcaro nous plonge dans l’intimité d’un nouveau couple, une nouvelle situation cocasse ou absurde de la vie quotidienne. Sur scène, fidèle à l’humour de Fabcaro, les deux comédiens s’amusent avec une galerie de personnages, tout aussi décalés qu’attachants. L’originalité de cette adaptation tient dans son double niveau de lecture le spectacle ne se contente pas de porter à la scène les dialogues ciselés de Fabcaro, il nous plonge également dans l’intimité pétillante des deux interprètes en couple à la vie et à la scène ! Karine et Jean Luc, nous invitent dans leur propre vie de couple, nous révélant leur propre ressenti (à la manière Fabcaro) ajoutant ainsi une touche de réalité poignante au spectacle.

Les tableaux s’enchaînent avec énergie comme les cases d’une bande dessinée. La mise en scène et le jeu des comédiens insufflent une dimension physique et chorégraphie au texte. Sans jamais tomber dans le drame, ils jonglent entre les personnages et leur propre couple avec un naturel déconcertant et une jubilation contagieuse !

Le public se laisse embarquer dans un univers drôle et absurde… entre rires, sourires et douce indignation. Et si finalement le secret du couple c’était d’en rire ?

Un moment de théâtre profondément humain, où le public devient le témoin complice de cette aventure à deux.

Ouest France

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Billetterie

Mairie

Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

Dans nos offices de tourisme

Tout public, à partir de 14 ans

Durée 1h15

Placement libre

Distribution

Avec Karine Le May et Jean-Luc Rivière

Mise en scène par Marie Rechner .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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L’événement Spectacle Moins qu’hier (plus que demain) Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44