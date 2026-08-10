Spectacle molino Laura Caronni Saint-Vincent-de-Tyrosse
mercredi 24 février 2027 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Spectacle molino Laura Caronni
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-24 09:30:00
fin : 2027-02-24
Date(s) :
2027-02-24
Au fil du spectacle, les jeunes spectateurs sont invités à laisser libre cours à leur imagination en suivant le parcours d’une petite graine portée par le vent. Au rythme des saisons, des nuages et de paysages en perpétuelle métamorphose, elle nous entraîne dans une promenade délicate où la nature se transforme et se réinvente. .
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle molino Laura Caronni
L’événement Spectacle molino Laura Caronni Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS
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