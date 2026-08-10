Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Spectacle molino Laura Caronni

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-24 09:30:00

fin : 2027-02-24

Date(s) :

2027-02-24

Au fil du spectacle, les jeunes spectateurs sont invités à laisser libre cours à leur imagination en suivant le parcours d’une petite graine portée par le vent. Au rythme des saisons, des nuages et de paysages en perpétuelle métamorphose, elle nous entraîne dans une promenade délicate où la nature se transforme et se réinvente. .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle molino Laura Caronni

L’événement Spectacle molino Laura Caronni Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS