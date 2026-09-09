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AGENDA · La Rochelle

Spectacle Mon Premier One Drag Show Les Cabanes Urbaines La Rochelle

vendredi 11 septembre 2026 · Les Cabanes Urbaines · La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Les Cabanes Urbaines
Adresse
22 rue Cardinal
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
8 8 8

La Rochelle

Spectacle Mon Premier One Drag Show

Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Nouvelle représentation du Spectacle Mon Premier One Drag Show . Ecrit et mis en scène par Silver Wind
  .

Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31  contact@lescabanesurbaines.fr

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English :

New performance of the show “My First One Drag Show.” Written and directed by Silver Wind

L’événement Spectacle Mon Premier One Drag Show La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle

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