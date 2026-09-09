Spectacle Mon Premier One Drag Show Les Cabanes Urbaines La Rochelle
vendredi 11 septembre 2026 · Les Cabanes Urbaines · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Spectacle Mon Premier One Drag Show
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Nouvelle représentation du Spectacle Mon Premier One Drag Show . Ecrit et mis en scène par Silver Wind
.
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
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English :
New performance of the show “My First One Drag Show.” Written and directed by Silver Wind
L’événement Spectacle Mon Premier One Drag Show La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle
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