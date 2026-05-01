Spectacle Mousquetaires Un pour tous, tous pour un ! rue du 8 mai 1945 Aytré

Aytré

Spectacle Mousquetaires Un pour tous, tous pour un !

rue du 8 mai 1945 Salle Georges Brassens Aytré Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Oyez oyez ! Chères gentes dames et beaux messieurs !

La Compagnie La Tasse de Thé a le plaisir de vous convier au premier spectacle de la fin de saison !

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rue du 8 mai 1945 Salle Georges Brassens Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 51 36 58 odyssee-tdt@orange.fr

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English :

Oyez oyez! Dear ladies and gentlemen!

The Compagnie La Tasse de Thé is delighted to invite you to the first show of the end of the season!

L’événement Spectacle Mousquetaires Un pour tous, tous pour un ! Aytré a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle