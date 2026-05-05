Spectacle Balade circassienne Plan d’eau des Galiotes Aytré

Aytré

Spectacle Balade circassienne

Plan d’eau des Galiotes Allée des Avocettes Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Spectacle programmé dans le cadre des Envolées, la culture à butiner, les 6 et 7 juin 2026 à Aytré.

.

Plan d’eau des Galiotes Allée des Avocettes Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show scheduled as part of Envolées, la culture à butiner, on June 6 and 7, 2026 in Aytré.

L’événement Spectacle Balade circassienne Aytré a été mis à jour le 2026-05-05 par Nous La Rochelle