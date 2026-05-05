Spectacle Gaïa Cie Bivouac Parc Jean Macé Aytré
Spectacle Gaïa Cie Bivouac Parc Jean Macé Aytré dimanche 7 juin 2026.
Aytré
Spectacle Gaïa Cie Bivouac
Parc Jean Macé 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Spectacle programmé dans le cadre des Envolées, la culture à butiner, les 6 et 7 juin à Aytré.
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Parc Jean Macé 12 rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr
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English :
Show scheduled as part of Envolées, la culture à butiner, on June 6 and 7 in Aytré.
L’événement Spectacle Gaïa Cie Bivouac Aytré a été mis à jour le 2026-05-05 par Nous La Rochelle
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