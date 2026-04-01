Spectacle musical Chansons de papier Rue Henry Dunant Paimpol

Paimpol

Spectacle musical Chansons de papier

Rue Henry Dunant Médiathèque de Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-04-23 11:45:00

Date(s) :

2026-04-23

L’histoire d’un petit ours qui part se promener dans la forêt et qui sur son chemin, rencontre différents animaux (grenouille, hérisson, cigale … ) tous représentés sous la forme d’origamis et accompagné de sa chanson et de son instrument de musique (guimbarde, accordéon, cajon, tambour à eau, ukulélé, kazoo, carillon et percussions corporelles). .

Rue Henry Dunant Médiathèque de Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 97 06 92

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English :

L’événement Spectacle musical Chansons de papier Paimpol a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol