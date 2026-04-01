Spectacle musical Chansons de papier Rue Henry Dunant Paimpol
Spectacle musical Chansons de papier Rue Henry Dunant Paimpol jeudi 23 avril 2026.
Paimpol
Spectacle musical Chansons de papier
Rue Henry Dunant Médiathèque de Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 11:00:00
fin : 2026-04-23 11:45:00
Date(s) :
2026-04-23
L’histoire d’un petit ours qui part se promener dans la forêt et qui sur son chemin, rencontre différents animaux (grenouille, hérisson, cigale … ) tous représentés sous la forme d’origamis et accompagné de sa chanson et de son instrument de musique (guimbarde, accordéon, cajon, tambour à eau, ukulélé, kazoo, carillon et percussions corporelles). .
Rue Henry Dunant Médiathèque de Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 97 06 92
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English :
L’événement Spectacle musical Chansons de papier Paimpol a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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