Spectacle musical et visuel Madame Lumière de la compagnie La Menuda Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Spectacle musical et visuel Madame Lumière de la compagnie La Menuda

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-06 10:30:00

fin : 2027-02-06 11:05:00

Date(s) :

2027-02-06

Le crépuscule, avec les derniers rayons du jour, pénètre dans le théâtre. Entre l’obscurité et les couleurs rouge, orange et bleue, des personnages magiques, des grillons et des mélodies classiques apparaîtront pour accueillir la nuit. Les étoiles nous feront un clin d’œil et les lumières chaleureuses des maisons s’allumeront, tandis que les plus petits, au rythme d’une mélodie subtile, fermeront les yeux et sombreront dans un sommeil doux et profond. C’est à ce moment qu’arrive le Veilleur de Nuit. Il sera chargé de donner vie aux rêves de Layla (une fillette de 10 ans). Elle verra sa poupée adorée devenir Madame Lumière. Ensemble, ils navigueront en eaux profondes, suivront le rythme de l’amour et deviendront les protagonistes d’un cirque de rue ancien et nomade. La nuit laissera place à l’aube, le moment de se réveiller et de profiter du souvenir des rêves vécus durant cette belle nuit.

Madame Lumière est un spectacle pluridisciplinaire (musique, danse, scène et lumière) construit comme un voyage onirique, une expérience sensorielle proche et enrichissante ; un spectacle où la poésie visuelle et sonore nous émeut tout en évitant l’infantilisation de la musique. Le répertoire est composé de pièces de qualité, avec des morceaux connus tout comme des créations originales.

Cette proposition touchera autant les tout petits que les familles.

La Cie “La menuda” est espagnole. Nous profitons d’une tournée en France sur ce mois de février pour les accueillir en mutualisant les frais d’approche.Tout public

5 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

As twilight falls, the last rays of daylight stream into the theater. Amid the darkness and hues of red, orange, and blue, magical characters, crickets, and classical melodies will appear to welcome the night. The stars will wink at us, and the warm lights of the houses will come on, while the little ones, lulled by a gentle melody, will close their eyes and drift into a sweet, deep sleep. That’s when the Night Watchman arrives. He’ll be tasked with bringing Layla’s (a 10-year-old girl) dreams to life. She’ll see her beloved doll become Madame Lumi%E8re. Together, they’ll sail through deep waters, follow the rhythm of love, and become the stars of an ancient, nomadic street circus. Night will give way to dawn, the time to wake up and savor the memories of the dreams experienced during this beautiful night.

Madame Lumi%E8re is a multidisciplinary performance (music, dance, stage, and lighting) crafted as a dreamlike journey, an intimate and enriching sensory experience; a performance in which visual and auditory poetry moves us while avoiding the infantilization of music. The repertoire consists of high-quality pieces, including well-known songs as well as original compositions.

This production will appeal to both very young children and families alike.

The company “La Menuda” is Spanish. We are taking advantage of their tour in France this February to host them by sharing the outreach costs.

L’événement Spectacle musical et visuel Madame Lumière de la compagnie La Menuda Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES