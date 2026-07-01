Spectacle musical Fa Si La Dodo de la Cie Bonne Fortune Théâtre de la Fabrick Millau
dimanche 26 juillet 2026 · Théâtre de la Fabrick · Millau
Informations pratiques
Millau
Spectacle musical Fa Si La Dodo de la Cie Bonne Fortune
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants
En compagnie de son sousaphone, Isadora vient animer une sieste musicale. On est entouré de coussins dans une ambiance choudoudou, tout y est…mais rien ne se passe comme prévu !
Inspirée par son vécu de maman fatiguée, Maëlle court après le repos dans ce spectacle drôle, sensible, poétique et musical. À destination des tout-petits et de leurs papas, mamans, accompagnant.e.s, on retraverse ensemble ces scènes du quotidien autour de l’endormissement, qui prennent ici une tournure absurde, légère et décalée… s’adressant autant aux plus petits qu’aux adultes qui les accompagnent, tout en rires et en douceur.
Avec Maëlle Marion
Pour les 0 6 ans
Durée 30 minutes
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Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com
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English :
As part of the La Fabrick des Z’enfants festival
L’événement Spectacle musical Fa Si La Dodo de la Cie Bonne Fortune Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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