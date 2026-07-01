Spectacle musical Fa Si La Dodo de la Cie Bonne Fortune Théâtre de la Fabrick Millau

Informations pratiques

Millau

Spectacle musical Fa Si La Dodo de la Cie Bonne Fortune

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants

En compagnie de son sousaphone, Isadora vient animer une sieste musicale. On est entouré de coussins dans une ambiance choudoudou, tout y est…mais rien ne se passe comme prévu !

Inspirée par son vécu de maman fatiguée, Maëlle court après le repos dans ce spectacle drôle, sensible, poétique et musical. À destination des tout-petits et de leurs papas, mamans, accompagnant.e.s, on retraverse ensemble ces scènes du quotidien autour de l’endormissement, qui prennent ici une tournure absurde, légère et décalée… s’adressant autant aux plus petits qu’aux adultes qui les accompagnent, tout en rires et en douceur.

Avec Maëlle Marion

Pour les 0 6 ans

Durée 30 minutes

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Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com

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English :

As part of the La Fabrick des Z’enfants festival

L’événement Spectacle musical Fa Si La Dodo de la Cie Bonne Fortune Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)