Spectacle musical « Générations », Centre Socio-Éducatif, Wattrelos
Spectacle musical « Générations », Centre Socio-Éducatif, Wattrelos dimanche 3 mai 2026.
Spectacle musical « Générations » Dimanche 3 mai, 15h00 Centre Socio-Éducatif Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00
Si vous êtes à la recherche d’un spectacle musical à partager avec vos enfants, ne cherchez plus ! Les frères Casquette vous présentent leur tout nouveau spectacle « Générations » le dimanche 3 mai à 15h au CSE (à partir de 6 ans).
Préparez-vous à embarquer dans un voyage captivant à travers le monde du hip-hop, des années 80 à aujourd’hui, avec Max, Sam et cousin Bob, un trio plein d’énergie qui saura séduire aussi bien les petits que les grands.
Tarif : 2 € et gratuit pour les enfants de – 18 ans. Billetterie : Wattrelos Découvertes et Centre Socio-Éducatif. Billetweb : https://www.billetweb.fr/generations1
Centre Socio-Éducatif 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/generations1 »}]
dans le cadre de Place Ô mômes
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