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SPECTACLE MUSICAL GUIRLANDES & MANTEAU BLANC AVEC CELINE BERTAULT Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien

SPECTACLE MUSICAL GUIRLANDES & MANTEAU BLANC AVEC CELINE BERTAULT Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Prosper Mérimée
Adresse
1 rue François Arago
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

SPECTACLE MUSICAL GUIRLANDES & MANTEAU BLANC AVEC CELINE BERTAULT

1 rue François Arago 1 RUE FRANCOIS ARAGO Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 16:00:00
fin : 2026-12-02 23:59:00

Date(s) :
2026-12-02

MERCREDI 2
SPECTACLE MUSICAL GUIRLANDES & MANTEAU BLANC AVEC CELINE BERTAULT
16h-23h59 > Gratuit. Réservation conseillée. Tout public.
1 RUE FRANCOIS ARAGO, SAINT-CYPRIEN, 66750
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1 rue François Arago 1 RUE FRANCOIS ARAGO Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70 

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English :

WEDNESDAY, THE 2nd
MUSICAL PERFORMANCE GUIRLANDES & MANTEAU BLANC WITH CELINE BERTAULT
4:00 p.m.–11:59 p.m. > Free. Reservations recommended. Suitable for all ages.
1 Rue François Arago, Saint-Cyprien, 66750

L’événement SPECTACLE MUSICAL GUIRLANDES & MANTEAU BLANC AVEC CELINE BERTAULT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-19 par OT DE SAINT CYPRIEN

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