SPECTACLE MUSICAL GUIRLANDES & MANTEAU BLANC AVEC CELINE BERTAULT Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
SPECTACLE MUSICAL GUIRLANDES & MANTEAU BLANC AVEC CELINE BERTAULT
1 rue François Arago 1 RUE FRANCOIS ARAGO Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 16:00:00
fin : 2026-12-02 23:59:00
Date(s) :
2026-12-02
MERCREDI 2
SPECTACLE MUSICAL GUIRLANDES & MANTEAU BLANC AVEC CELINE BERTAULT
16h-23h59 > Gratuit. Réservation conseillée. Tout public.
1 RUE FRANCOIS ARAGO, SAINT-CYPRIEN, 66750
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1 rue François Arago 1 RUE FRANCOIS ARAGO Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
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English :
WEDNESDAY, THE 2nd
MUSICAL PERFORMANCE GUIRLANDES & MANTEAU BLANC WITH CELINE BERTAULT
4:00 p.m.–11:59 p.m. > Free. Reservations recommended. Suitable for all ages.
1 Rue François Arago, Saint-Cyprien, 66750
L’événement SPECTACLE MUSICAL GUIRLANDES & MANTEAU BLANC AVEC CELINE BERTAULT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-19 par OT DE SAINT CYPRIEN
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