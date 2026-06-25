[Spectacle musical] Oratorio Église d’Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille
[Spectacle musical] Oratorio Église d’Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille dimanche 5 juillet 2026.
Arques-la-Bataille
[Spectacle musical] Oratorio
Église d’Arques-la-Bataille / 7 Rue des Bourguignons Arques-la-Bataille Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Un programme lumineux et contrasté qui célèbre toute la richesse expressive de Vivaldi. Du souffle éclatant du Gloria aux paysages changeants des Quatre Saisons, la musique déploie une palette d’images et de climats saisissants.
Entre énergie, virtuosité et poésie, ce concert invite à une traversée sensorielle où la nature et le sacré se répondent avec intensité.
Direction musicale Gerd Amelung
Violon solo Liv Heym .
Église d’Arques-la-Bataille / 7 Rue des Bourguignons Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 90 51
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English : [Spectacle musical] Oratorio
L’événement [Spectacle musical] Oratorio Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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