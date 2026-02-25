Spectacle Née le 8 mars 1977 Céline Ripoll Saint-Denis-en-Val

Spectacle Née le 8 mars 1977 Céline Ripoll

Née le 8 mars 1977, Céline Ripoll raconte, entre humour et danse, le parcours d’une femme partie en Polynésie pour fuir son passé et qui, après avoir traversé l’emprise et la violence, trouve la force de renaître.

Récit d’une femme du Pacifique qui ne le fut jamais.

C’est la parole d’une femme partie à l’autre bout du monde, en Polynésie, chercher une légende, un passé afin de remplacer le sien trop horrible à regarder. Mais dans ce décor paradisiaque, elle vit l’enfer.

Avec un humour salvateur et la force de la danse, Céline Ripoll déconstruit les mécanismes de la violence et nous interroge où l’emprise prend-elle racine ? Comment renaître après avoir traversé l’enfer ? Ce n’est pas l’histoire d’une victime, mais celle d’une femme debout, plus vivante que jamais. 8 .

Born on March 8, 1977, Céline Ripoll uses humor and dance to tell the story of a woman who left for Polynesia to escape her past, and who finds the strength to be reborn after experiencing violence and oppression.

