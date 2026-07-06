Spectacle Nos Poils Cie Le temps d’une halte Quai des Rêves Lamballe-Armor
mercredi 7 octobre 2026 · Quai des Rêves · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Spectacle Nos Poils Cie Le temps d’une halte
Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Une conférence décalée sans diaporama, mais avec objets, humour… et poils.
À l’aide de râteaux, désherbants, poireaux et tickets de métro, une conférencière atypique explore avec le public une question essentielle comment bien entretenir son jardin… et, par extension, soi-même ?
Entre science, anecdotes et fantaisie, elle invite à s’interroger sur nos 5 millions de poils, leur utilité, leurs mystères, et les idées reçues qui les entourent.
Derrière ce sujet en apparence léger, le spectacle interroge avec humour notre rapport aux normes, aux stéréotypes de genre, au corps, à la beauté et à la liberté d’être soi.
A partir de 14 ans. .
Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80
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English :
L’événement Spectacle Nos Poils Cie Le temps d’une halte Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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