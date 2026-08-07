Spectacle Nuit d’ivresse La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Nuit d’ivresse

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-10 21:00:00

fin : 2026-09-12 22:20:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Venez redécouvrir la comédie à succès de Josiane Balasko !

Jacques Belin est un animateur de télé ringard dont la carrière est sur le déclin. Un soir, dans un bistrot miteux en face d’une gare, il fait la rencontre de Simone, une pauvre fille qui sort de taule et qui n’a pas sa langue dans sa poche. Pris par la boisson, ces deux jeunes gens vont s’apprivoiser, se confier, se réinventer. Mais lorsque la gueule de bois et l’amnésie s’en mêlent au petit matin, le réveil promet d’être difficile.

Auteure Josiane Balasko. Avec Paul Gautier, Mathilde Bouilland et Raphael Jothy.Tout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come rediscover Josiane Balasko’s hit comedy!

Jacques Belin is a corny TV host whose career is on the decline. One evening, in a seedy little bar across from a train station, he meets Simone, a down-on-her-luck girl fresh out of jail who isn’t afraid to speak her mind. Fueled by alcohol, these two young people begin to get to know each other, confide in one another, and reinvent themselves. But when hangovers and amnesia set in at dawn, waking up promises to be a rough go.

Written by: Josiane Balasko. Starring: Paul Gautier, Mathilde Bouilland, and Raphael Jothy.

L’événement Spectacle Nuit d’ivresse Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ