Spectacle Oh Croco Contes chant-paître Oh Croco Val-de-Scie
Spectacle Oh Croco Contes chant-paître Oh Croco Val-de-Scie mardi 7 juillet 2026.
Val-de-Scie
Spectacle Oh Croco Contes chant-paître
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Spectacle de contes pour les petits de 3 à 6 ans, animé par la Compagnie Filémuse.
Réservation recommandée.
Participation au chapeau. .
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
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English : Spectacle Oh Croco Contes chant-paître
L’événement Spectacle Oh Croco Contes chant-paître Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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