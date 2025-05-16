Spectacle Oh Croco Contes chant-paître Oh Croco Val-de-Scie

Val-de-Scie

Spectacle Oh Croco Contes chant-paître

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Spectacle de contes pour les petits de 3 à 6 ans, animé par la Compagnie Filémuse.

Réservation recommandée.

Participation au chapeau. .

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

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English : Spectacle Oh Croco Contes chant-paître

L’événement Spectacle Oh Croco Contes chant-paître Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux