Les ateliers créatifs du Croco Oh Croco Val-de-Scie mardi 7 juillet 2026.

Val-de-Scie

Les ateliers créatifs du Croco

Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-07

Oh Croco propose des ateliers créatifs pour les enfants du 7 au 24 juillet les mardis, mercredis et jeudis.

Programme à venir… .

Oh Croco 6 Place de la république Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

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English : Les ateliers créatifs du Croco

L’événement Les ateliers créatifs du Croco Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux