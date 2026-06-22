Dessin et peinture Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie mardi 7 juillet 2026.

Val-de-Scie

Dessin et peinture Association Passe Temps

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Dessin, peinture, aquarelle, fusain, pastel… Chacun est libre de sa technique et de son projet. L’animatrice aide sur les difficultés.

Les enfants suivent une progression théorique avec mise en pratique sur un réalisation thématique.

Séances toutes les semaines en période scolaire.. Horaires et tarifs selon le groupe d’âge. .

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10 passetempsauffay@hotmail.fr

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English : Dessin et peinture Association Passe Temps

L’événement Dessin et peinture Association Passe Temps Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux