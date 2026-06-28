Tai-Chi-Chuan Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie

Val-de-Scie

Tai-Chi-Chuan Association Passe Temps

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tous les mercredi, découvrez le Tai-Chi-Chuan. Cette activité de bien-être et d’éveil se caractérise par des enchaînements de gestes lents conduits en pleine conscience. Sa pratique développe et entretient la psychomotricité par l’équilibre, la souplesse, la coordination et la créativité.

.

Des exercices éducatifs à 2 travaillent la poussée des mains ou le maniement d’objet (bâton, éventail par exemple).

.

Les fameux opposés Ying et Yang sont mis en œuvre sur tous les aspects de la séance

Relâchement /tonicité

concentration / lâcher prise

inspiration / expiration

Intériorisation / expression

Accessible à tous les âges, quelque soit le niveau physique. Aucun matériel requis, une simple tenue confortable suffit.

Petit groupe de 6 personnes maxi pour bien apprendre et être à l’aise dans la salle. .

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10 passetempsauffay@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tai-Chi-Chuan Association Passe Temps

L’événement Tai-Chi-Chuan Association Passe Temps Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux